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Binlerce mesleki eğitim merkezi öğrencisine lise diploması imkanı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yeni düzenleme ile artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, diploma alabilmek için fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecek." dedi.

Binlerce mesleki eğitim merkezi öğrencisine lise diploması imkanı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yeni düzenleme ile artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, diploma alabilmek için fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecek." dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:41
Binlerce mesleki eğitim merkezi öğrencisine lise diploması imkanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  AA muhabirine, mesleki eğitimde yaşanan bir sorunu çözmeye yönelik yenilikleri içeren ve Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgili açıklama yaptı. 

Selçuk, mevcut durumda mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin lise diploması alabilmek için kayıt oldukları açık liseleri bitirme oranlarının oldukça düşük olduğunu belirtti.

Yeni düzenlemeyle MEB olarak mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin lise diplomasına erişimlerinde esneklik sağladıklarını ifade eden Selçuk, şunları aktardı:

"Yaptığımız düzenleme ile mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerimiz artık istemeleri durumunda mesleki eğitim merkezlerine geldikleri günlerde fark derslerini alabilecekler. Yüz yüze eğitim imkanı, öğrencilerin fark derslerini başarmalarını da kolaylaştıracak. Ayrıca öğrenciler, okula geldikleri gün bu dersleri alacağı için ilave maliyet de üretmeyecek. Artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da yeni uygulama olarak mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecekler."

Öğrencilerin yüzde 88'i alanlarında çalışıyor

Mesleki ve teknik eğitimin önemli bir ayağını mesleki eğitim merkezleri oluşturuyor. Zorunlu eğitim kapsamındaki bu okullarda çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi veriliyor. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler haftada bir gün okula devam ederken diğer günler, iş yerinde eğitim alıyor.

Mesleki ve teknik eğitimde sektörler açısından büyük açığı kapatan kalfa ve ustalar, bu okullarda yetişiyor. Halen 323 mesleki eğitim merkezinde 100 binin üzerinde öğrenci eğitim alıyor.

Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların alanda istihdam oranı yüksek. 2018'de mesleki eğitim merkezlerini bitirenlerin yüzde 88'i alanlarında çalışıyor.

Alanında çalışanların yüzde 75'i ise eğitimleri boyunca iş yeri eğitimi aldıkları firmalarda çalışmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri, mesleki eğitim merkezleri mezunlarından memnun ve kapasitelerinin artırılmasını talep ediyor.

Lise diplomasına erişimdeki zorluk, öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerini tercih etmemesinde önemli bir rol oynuyordu. MEB'in bu konudaki iyileştirmesinin bu okullara yönelik talebi artırması bekleniyor.

Lise diploması almalarının önü açıldı

Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler, ortaokul sonrası 4 yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen lise diploması alamıyordu. MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle öğrencilerin fark derslerini alabilmelerine imkan tanıyarak lise diplomasına sahip olabilmenin önünü açtı.

Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, sadece bu yolla diploma alabilirken yeni düzenlemeyle öğrenciler okulda fark derslerini yüz yüze eğitim yolu ile tamamlayabilme hakkına sahip oldu.

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Merkezisi
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