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'Bilim Seyyahları' Karadağ'da

YTB'nin desteğiyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülen "Bilim Seyyahları Projesi" Karadağ'ın Rozaje şehrinde öğrencilerle buluştu.

'Bilim Seyyahları' Karadağ'da

YTB'nin desteğiyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülen "Bilim Seyyahları Projesi" Karadağ'ın Rozaje şehrinde öğrencilerle buluştu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Nisan 2019 Cumartesi 08:17
'Bilim Seyyahları' Karadağ'da

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Bilim Seyyahları Projesi" Karadağ'ın Rozaje kentinde öğrencilerle buluştu.

Karadağ'daki Mehmet Fatih Medresesi iş birliğinde şehir meydanında düzenlenen etkinlikte kimya, fizik, matematik, biyoloji ve robot bilimi alanlarında kurulan 24 stanta, ülke genelinden gelen öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Rifat Fejzic, burada yaptığı açıklamada, İslam'da bilimin oldukça önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, "Kur'an-ı Kerim, 'oku' emriyle inmeye başladı. Allah, biz kullarından ilk önce okumasını, yani öğrenmesini talep eder." dedi.

Medreselerin sadece dini eğitim veren kurumlar olmadığını söyleyen Fejzic, "Bugünkü proje de bunun böyle olmadığını gösteriyor. Medresede yüzde 30 dini dersler, yüzde 70 ise diğer dersler öğretilmektedir." diye konuştu.

Medrese Müdürü Fuad Cekic de Mehmet Fatih Medresesinin bilimsel gelişmelere çok önem verdiğini belirterek, "Projenin amacı, Türkiye ile Karadağ'daki okulların iş birliğini artırmak. Bu iş birliği gelecekte de devam edecek." dedi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Büşra Buluş ise Karadağ'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, projenin iki ülke kültürünü yakınlaştırmayı da hedeflediğini söyledi.

Toplumun bilime ilgisini artırmayı hedefleyen, öğrencilerin pratik yaparak öğrenme fırsatı yakaladığı "Bilim Seyyahları Projesi", 2015 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstanbul'da hayata geçirilmiş, YTB'nin de destekleriyle 2017 yılından itibaren ülke sınırlarını aşarak Balkanlar'da da düzenlenmeye başlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Bilim
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