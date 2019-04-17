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Bilim çınarlarına emeklilikte 'Gönüllü Profesörlük' kürsüsü

Ankara Üniversitesince, alanındaki bilgi birikimi, akademik saygınlığı, öğretici ve araştırıcı özellikleriyle öne çıkmış ve herhangi bir üniversiteden emekli olmuş akademisyenlere "Gönüllü Araştırma Profesörlüğü" statüsü uygulaması başlatıldı.

Bilim çınarlarına emeklilikte 'Gönüllü Profesörlük' kürsüsü

Ankara Üniversitesince, alanındaki bilgi birikimi, akademik saygınlığı, öğretici ve araştırıcı özellikleriyle öne çıkmış ve herhangi bir üniversiteden emekli olmuş akademisyenlere "Gönüllü Araştırma Profesörlüğü" statüsü uygulaması başlatıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 10:24
Bilim çınarlarına emeklilikte 'Gönüllü Profesörlük' kürsüsü

Ankara Üniversitesince (AÜ), alanındaki bilgi birikimi, akademik saygınlığı, öğretici ve araştırıcı özellikleriyle öne çıkmış ve herhangi bir üniversiteden emekli olmuş akademisyenlere "Gönüllü Araştırma Profesörlüğü" statüsü uygulaması başlatıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite senatosu tarafından "Gönüllü Araştırma Profesörlüğü" statüsüne ilişkin karar alındığını bildirdi.

Alanındaki bilgi birikimi, akademik saygınlığı, öğretici ve araştırıcı özellikleri nedeniyle emekli akademisyenlere "Gönüllü Araştırma Profesörlüğü" statüsü verildiğini bildiren İbiş, şöyle konuştu:

"Statü için öğretim üyemizin hangi üniversiteden emekli olduğu fark etmiyor. Statüyü, üniversitede çalıştığı süre içinde bilimsel yayınları ve diğer akademik etkinlikleriyle alanında tanınmış, lisansüstü öğretime ve üniversitedeki uluslararasılaşma çalışmalarına katkı sağlamış, kurum dışı kaynaklardan alınan ulusal ve uluslararası projeleri ve bilimsel araştırmaları çatısı ve adı altında yürütmüş bilim insanlarına veriyoruz. Bu statünün ihdası ile anılan niteliklere sahip akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını ve diğer akademik etkinliklerini üniversite çatısı altında sürdürebilmelerini hedefliyoruz. Profesörlerimize çalışma odası ve araştırma yapma imkanı da veriliyor."

İbiş, statünün verileceği öğretim üyesi sayısının fakültenin toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 2'sini aşmadığını belirtti.

Üniversitenin kurumsal kimliğini kullanabilecekler

Gönüllü Araştırma Profesörü statüsü tanınan akademisyene bazı hakların da tanındığına işaret eden İbiş, akademisyenlerin projelerini ve bilimsel çalışmalarını sürdürebilmek için üniversitenin kurumsal kimliğini kullanabildiğini ve kurumsal desteğini alabildiğini söyledi.

Ayrıca bu akademisyenlerin, üniversiteden aldıkları kurumsal destekle projelerini ve araştırmalarını üniversite adına, ilgili anabilim dalına veya üniversite bünyesindeki bir araştırma merkezine bağlı yürütebildiklerini aktaran Prof. Dr. İbiş, şunları kaydetti:

"Bunun yanında araştırma projelerinin yürütülmesi sırasında ilgili anabilim dalının da onayıyla varsa ofislerini veya laboratuvarlarını muhafaza etmeleri sağlanıyor. Ders verebiliyorlar, ikinci tez danışmanlığı yapabiliyorlar. Gönüllü profesörlerimiz, yaptıkları yayınlarda, üniversitenin adını kullanarak üniversitenin uluslararası bilimsel araştırma ve yayın potansiyeline katkıda bulunuyorlar."

Rektör İbiş, akademik iş birliği esaslı bir sözleşmeye dayalı görev olan bu onursal statünün, iş birliğinin verimliliği halinde birden fazla kez uzatılabildiğini söyledi.

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Gönüllüprofosörlük
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