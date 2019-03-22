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Ataması yapılacak 20 bin öğretmenin branş dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları açıklandı.

Ataması yapılacak 20 bin öğretmenin branş dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları açıklandı.

Emre Köse
Emre Köse
22 Mart 2019 Cuma 09:25
Ataması yapılacak 20 bin öğretmenin branş dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları belirlendi.

Bakanlığın internet sitesinden, sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama sürecine ilişkin duyuru yapıldı. 

MEB'e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacağı belirtilen duyuruda, ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımlarına yer verildi. 

Buna göre, atama yapılacak ilk 10 alan ile kontenjanları şöyle: 

"Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)" 

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. 

Bakanlıkça yayımlanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

Adaylar, konuyla ilgili detaylı bilgiye Bakanlığın internet sitesinden ulaşabilecek.

Anahtar Kelimeler:
AtamaÖğretmen
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