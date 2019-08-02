'Arabuluculuk sınavı 24 Kasım'da yapılacak'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sınavının 24 Kasım'da yapılacağını bildirdi.
Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan arabuluculuk sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yargı reformunun temel hedeflerinden biri olan uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım atıyoruz. Arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın Arabuluculuk Sınavını 24 Kasım’da gerçekleştireceğiz. Tüm adaylara başarılar dilerim. https://twitter.com/adalet_bakanlik/status/1157190473360039936 …
T.C. Adalet Bakanlığı✔@adalet_bakanlik
Arabuluculuk Sınavı, 24 Kasım 2019 tarihinde 16 merkezde gerçekleştirilecek.
http://www.basin.adalet.gov.tr/Etkinlik/arabuluculuk-sinavi-24-kasim-da …
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Yargı reformunun temel hedeflerinden biri olan uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım attıklarını belirten Gül, "Arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın arabuluculuk sınavını 24 Kasım’da gerçekleştireceğiz. Tüm adaylara başarılar dilerim." ifadesini kullandı.