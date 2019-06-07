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32 binden fazla okulda 'sıfır atık' dönemi başladı

Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ülke genelinde sürdürülen seferberliğe binlerce okul da destek verdi.

32 binden fazla okulda 'sıfır atık' dönemi başladı

Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ülke genelinde sürdürülen seferberliğe binlerce okul da destek verdi.

07 Haziran 2019 Cuma 12:20
32 binden fazla okulda 'sıfır atık' dönemi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesikapsamında, Türkiye genelindeki 32 bin 574 okulda atık yönetim sistemleri oluşturuldu, binlerce öğrenciye eğitim verildi. 

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde okul öncesi dönemden itibaren çocuklarda çevre bilincini geliştirmek üzere ülke genelinde devam eden seferberliğe destek veriyor.

Eylül 2018'den itibaren öncelikle pilot il olarak belirlenen Ankara ve ardından Türkiye genelinde atık toplama kutularının temini yapılırken, Aralık 2018'de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TEMA ile imzalanan protokolle tüm okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi çalışmaları başlatıldı.

Bakanlık, bu faaliyetlerle ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrencilere doğal varlıkların korunması, tükenebilir varlıkların ile çevrenin bilinçli kullanılması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimi konularında farkındalık kazandırılmasını sağlıyor.

58 bin öğrenci eğitim aldı

Bakanlığın verilerine göre, TEMA Vakfı ile iş birliğinde pilot il olan Ankara'da 58 bin 293 öğrenciye "sıfır atık farkındalık eğitimi" verildi. Eğitimlerin İstanbul, Mersin, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Balıkesir, Malatya başta olmak üzere 20 ilde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yaygınlaştırılması planlanıyor.

32 binden fazla okulda "Atık Yönetim Sistemi" kuruldu

Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye genelindeki 32 bin 574 okulda atık yönetim sistemleri oluşturuldu. Bakanlık, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayan geri dönüşüm kutuları ve konteynerlerin bulunduğu atık yönetim sistemlerini okulların tamamında kurmayı hedefliyor.

Toplanması ve bertaraf edilmesi için okullardaki kimyasal atıkların envanteri de çıkarıldı, okullardan toplanan kimyasal atıklar, İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri (İSGB) koordinasyonunda, belediyeler ve belediyelerin sözleşme yaptıkları lisanslı firmalar tarafından yerinden toplanarak ortadan kaldırılıyor.

Okul ve kurumlarda toplanan atık piller de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilen Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğince (TAP) oluşturulan kutular aracılığıyla toplanıyor. Kağıt, karton, cam, metal gibi ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması da Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından yürütülüyor.

Bakanlık, Sıfır Atık Projesi çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde örnek çalışmalar yapan 40 ilden 40 okula Ankara'da gerçekleştirilen törenle Çevre Beratı takdim etti. 

Anahtar Kelimeler:
Atık
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