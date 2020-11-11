Ege'de korkutan deprem!

30 Ekim'de İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremde 115 vatandaşımızı kaybettik, yüzlerce kişi ise yaralandı. İzmir, henüz bu depremin yaralarını saramadan yeni bir korku daha yaşadı.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE KAYDEDİLDİ

AFAD, 09:49'da Kuşadası Körfezi merkezli 4.8'lik bir depremin yaşandığını açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, başta İzmir ve Aydın olmak üzere çevre illerde de hissedildi.