Ege'de korkutan deprem!
AFAD, Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem; İzmir, Aydın ve çevre illerde de hissedildi.
30 Ekim'de İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremde 115 vatandaşımızı kaybettik, yüzlerce kişi ise yaralandı. İzmir, henüz bu depremin yaralarını saramadan yeni bir korku daha yaşadı.
7 KİLOMETRE DERİNLİKTE KAYDEDİLDİ
AFAD, 09:49'da Kuşadası Körfezi merkezli 4.8'lik bir depremin yaşandığını açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, başta İzmir ve Aydın olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Ege'de korkutan deprem!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 11, 2020
Ege'de saat: 09.49 sularında 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Kuşadası Körfezi olduğunu açıkladı. pic.twitter.com/SsZ7uHtGsi
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