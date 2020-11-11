AjansHaber.com.tr Gündem Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

AFAD, Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem; İzmir, Aydın ve çevre illerde de hissedildi.

30 Ekim'de İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremde 115 vatandaşımızı kaybettik, yüzlerce kişi ise yaralandı. İzmir, henüz bu depremin yaralarını saramadan yeni bir korku daha yaşadı.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE KAYDEDİLDİ

AFAD, 09:49'da Kuşadası Körfezi merkezli 4.8'lik bir depremin yaşandığını açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, başta İzmir ve Aydın olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Atatürk'ü anlattı, İBB'den 320 bin aldı
"Sistemin böyle devam etmesi mümkün değil"
İBB'nin haksız yere işten çıkardığı kişinin zaferi
Ermeni ordusunun zararını rakamlarla açıkladı
MİT TIR'ları ihanetinde şok kayıt!
Bayraktar TB2 SİHA'da dikkat çeken ayrıntı
Zehirli su Alibeyköy Barajı'na akıyor