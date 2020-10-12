Ege'de korkutan deprem!

Ege Denizi Datça açıklarında 07.11 sıralarında 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin, yerin 7.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

GECE PEŞ PEŞE İKİ DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan gece saatlerinde 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem daha yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre saat 03.30'da 4,8 büyüklüğünde, 03.44'te ise 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. İlk sarsıntı Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta ve 5.78 kilometre derinlikte ikincisi ise 131.77 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte meydana geldi.