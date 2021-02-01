Ege'de korkutan deprem! AFAD'tan açıklama
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın açıklamasına göre saat 08:03'te gerçekleşen depremin derinliği 24.4 kilometre olarak belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 42.85 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 01.02.2021, 08:03:24 TSİ
Enlem : 38.9640 N
Boylam : 26.0576 E
Derinlik : 24.46 km
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