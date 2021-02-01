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Ege'de korkutan deprem! AFAD'tan açıklama

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın açıklamasına göre saat 08:03'te gerçekleşen depremin derinliği 24.4 kilometre olarak belirlendi.

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