AjansHaber.com.tr Gündem Denize düşen eğitim uçağının enkazı çıkarıldı

Ege'de denize düşen eğitim uçağının enkazı çıkarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde 9 Nisan'da denize düşen eğitim uçağının enkazı çıkarılarak gemi vinci yardımıyla TCG Alemdar gemisine konuldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar gemisinin su altı arama ekipleri, önceki gün yeri belirlenen ve şamandıra yerleştiren noktada bugün uçağın enkazına ulaştı.

İzmir'de askeri uçak düştüİzmir'de askeri uçak düştüGündem
Jet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçtiJet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçtiGündem

Denizden çıkarılan enkaz, gemi vinci yardımıyla TCG Alemdar gemisine konuldu.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından TCG Alemdar da bölgeden ayrılmak üzere hareket etti.

Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağı, 9 Nisan'da Orak Adası ile İngiliz Burnu arasında denize düşmüş, iki pilot kurtarılmıştı. Enkaz çıkarma çalışmalarına da başlanmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
PKK'dan CHP ve İYİ Parti'ye açık ittifak çağrısı
İsimler arasında Sedat Peker de bulunuyor
AK Parti'den Draghi'ye sert tepki!
Kılıçdaroğlu'ndan skandal LGBT savunması
Kanal İstanbul ihalesine girecekleri tehdit etti
Müzedeki balıklar yağmur altında kaldı
İzmir'de askeri uçak düştü