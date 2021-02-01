Ege'de bir deprem daha!

Gün boyu depremle sarsılan İzmir yine sallandı. Sabah 5.1 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından son olarak 16:10'da 4.7'lik deprem kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Ege Denizi merkezli bir deprem daha duyurdu. Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 16.10'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 9.8 kilometre altında gerçekleşti.

4.7 büyüklüğündeki depremden 4 dakika sonra bu kez 3.2 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi.

İZMİR GÜNE DEPREMLE UYANMIŞTI

İzmir'de AFAD'ın verilerine göre saat 08:46'da İzmir Karaburun'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, gelişmelerin takip edildiği, Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. 5.1'lik depremin ardından, bir dakika sonra kaydedilen 4.8'lik bir deprem daha yaşandı. Ardından 4.7'lik bir deprem daha kaydedildi. AFAD, saat 09.34'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

DEPREM ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE DE HİSSEDİLDİ

AFAD tarafından merkez üssü İzmir Karaburun olarak açıklanan ve saat 08.46'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi.

ÖĞLEN SAATLERİNDE 5.1'LİK BİR DEPREM DAHA OLMUŞTU

Saat 11:35'te İzmir Karaburun açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Son deprem İstanbul'da da hissedildiği ifade edildi.