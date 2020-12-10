Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 06:54'te Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.06 kilometre olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 10, 2020
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 17.66 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 10.12.2020, 06:54:43 TSİ
Enlem : 37.8371 N
Boylam : 26.9321 E
Derinlik : 8.06 km
Detay : https://t.co/c8jUhpolHd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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