AjansHaber.com.tr Gündem Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, saat 06:54'te Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.06 kilometre olarak kaydedildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Seçim şarkısı yapan Ata'dan çarpıcı sözler
Belediye kartıyla uyuşturucu sevkiyatı
295'i muvazzaf 304 kişi hakkında gözaltı kararı
FETÖ elebaşı koronavirüse yakalandı
75 bin burs sözü 33.767’ye indi
CHP'li İBB’den İstanbullulara metrobüs zulmü!
'Tam 5 yıl önce...' notunu düştü