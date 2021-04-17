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Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, depremin, ilçede net bir şekilde hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.

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