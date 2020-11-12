EFT'de saat 17.00 sınırı kalkıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemi için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen sistem ile vatandaşların farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini 7 gün 24 saat gerçekleştirmeleri öngörülüyor. 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanan FAST Sistemi ile birlikte, para transferlerindeki havale, EFT ayrımı da ortadan kalkacak.

İBAN OLMADAN E-POSTA VE TELEFON NUMARASI İLE ÖDEME

FAST Sistemi ile birlikte, İban numarası olmadan, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak 24 saat ödeme yapılabilecek. Söz konusu sistem sadece kişiden kişiye değil, ticari ödemelerde de kullanılacak. Merkez Bankası'nın açıklamasında bu imkanları sağlayacak olan Kolay Adresleme Sistemi'nin de vatandaşların kullanımına sunulacağının altı çizildi. Peki Kolay Adresleme Sistemi nedir? Sistemde, banka müşterisi cep telefonunu, TC kimlik numarasını, pasaport numarasını ya da e-mail bilgilerini banka iban numarası ile bir defaya mahsus eşleştiriyor. O kişiye FAST sistemiyle para gönderecek kişi de istediği bankadan telefon numrasına ya da eposta adresine para gönderebiliyor.

'PİLOT DÖNEMİNDE 11 BANKA BAŞLAYACAK'

Bloomberg HT'ye bilgi veren üst düzey bankacılar, FAST Sisteminin ilk olarak 11 banka ile pilot yapılacağını söyledi. Pilot döneminde transferlerde 1.000 TL limit olacağı bilgisini veren bankacılar, daha sonra kademeli olarak hem limitin hem de banka sayısının arttırılacağını belirttiler. Belli bir noktadan sonra ise sisteme e-para kuruluşlarının da dahil olacağı ifade edildi. Bankacılar, FAST'a sadece para tarnsferi olarak bakmamak gerektiğini, aynı zamanda ödeme yöntemi çeşitliliği anlamında da çok önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada: "Böylece, TCMB’nin Ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır. Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir" denildi.