Eczacı vekiller vatandaşları mitinge davet etti

Avukat, memur ve doktorlardan sonra eczacılar da Ankara'da miting yapacak. Eczacı milletvekilleri 16 Ekim tarihinde Ankara'da yapılacak olan mitinge destek olmaları için vatandaşlara çağrı yaptı. Gaziantep milletvekili İrfan Kaplan ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer mitinde olacaklarını söyledi.

Halka sağlık hizmeti için 7/24 çalışan Eczacıların, sağlık sisteminin vazgeçilmezi olduğunu belirten İrfan Kaplan "Eczacıların sorunlarını çözmek , vatandaşımızın ilaca daha kolay ve ucuz erişimini sağlamaktır. Ne yazık ki tüm sağlık sektörü bileşenleri gibi bizlerin taleplerine karşı da hükümet yıllardır kör, sağır ve dilsizi oynuyor. Meslek onurumuz için, bulunmayan ilaçlar için, halkımızın sağlığı için, daha iyi bir Eczacılık için, yaşatmak için, yaşamamız için, 16 Ekim’de Ankara’da miting meydanında olacağız.O yüzden yaşadığımız bütün sıkıntılara dur demek için toplanıyoruz ve tüm halkımızı da desteğe çağırıyoruz." diye konuştu.

Ülkede 48 bin eczacı 46 bin eczane olduğunu, 80 bin kişinin eczanelerde çalıştığını anlatan Kaplan bu eczanelerin yarısına yakının iflas etme noktasına geldiğini ifade etti.