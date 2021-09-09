Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü'nün "Eceline gidiyorsun" başlığıyla hazırladığı son raporunda ülkesine geri dönen Suriyeli mültecilere değinildi. Raporda Suriye rejim güçlerinin, güvenlik sorunları nedeniyle yurt dışına çıktıktan sonra ülkeye geri dönen Suriyelileri alıkoyduğunu, cinsel şiddet uyguladığını, fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz bıraktığını açıkladı.

Örgüt, Suriye'de Esed rejimi tarafından, ülkeye geri dönen 13'ü çocuk 66 kişiye karşı korkunç ihlaller işlendiğini belgeledi. Örgütün raporu, ülkeye geri dönenler ile yakınları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 41 Suriyelinin yanı sıra avukatlar, insani yardım görevlileri ve Suriye uzmanlarıyla yapılan görüşmelere dayanıyor.

Sınır geçiş noktalarında cinsel şiddet

Örgüt, rejimin kuşkulandığı kişilere acımasız cezalar uyguladığını belirtilen raporda, güvenlik güçleri tarafından uygulanan 14 cinsel şiddet vakasını belgeledi. Bunlardan yedisinin tecavüz vakası olduğuna işaret edilen raporda, beşinde kadınlar, birinde genç bir erkek çocuk, diğerinde ise beş yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığını bildirdi.

Cinsel şiddetin, sınır geçişlerinde veya alıkoyma merkezlerinde sorgu sırasında uygulandığı vurgulanan raporda, tanıklıkların, çatışmalar sırasında sivillerin ve alıkonulan kişilerin maruz kaldığı kapsamlı biçimde belgelenmiş cinsel şiddet ve tecavüz vakalarıyla örtüştüğüne değinildi.

"Sen teröristsin! Suriye otel değil!"

Raporda, Lübnan'dan geri döndüğünde bir güvenlik görevlisi tarafından sınırda durdurulan Nur adlı Suriyeliye sarfedilen, "Neden Suriye'den gittin? Çünkü Beşşar Esed'i ve Suriye'yi sevmiyorsun değil mi? Sen bir teröristsin. Suriye istediğin zaman terk edip istediğin zaman geri geleceğin bir otel değil." ifadelerine yer verildi. Raporda, güvenlik unsurunun daha sonra sınır geçiş noktasında sorgu için kullanılan küçük bir odada Nur'a ve beş yaşındaki kızına tecavüz ettiği kaydedildi.