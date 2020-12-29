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Ece Üner'den CHP'ye Pınar Gültekin tepkisi

CHP'li vekilin, vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeç telefonu açtığı iddialarına Show TV sunucusu da tepki gösterdi.

Muğla'da Cemal Metin Avcı isimli iş adamı tarafından katledilen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in ailesine katilin ailesine yönelik davalarından vazgeçmeleri yönünde telkinde bulunduğu iddia edilen CHP milletvekilinin kim olduğu gizemini korurken söz konusu iddiaya bir tepki de Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'de geldi.

Üner, "Pınar Gültekin zaten üzerine beton dökülerek öldürüldü. @herkesicinCHP'ye düşen bu korkunç iddiayı herkesten önce gereğini yapmak aksi halde Gültekin'in üzerine bir kez daha beton dökülmüş olacak." ifadelerini kullandı.

 

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