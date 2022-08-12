e-Devlet'e iki yeni hizmet daha geliyor!
e-Devlet'e iki yeni hizmet daha geliyor!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Gururla ifade etmek isterim ki e-Devlet Kapısı`nın kısa yolu turkiye.gov.tr bugün, 60 milyon 23 bin 454 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Yani oransal olarak e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 10 kişiden 9'u şu veya bu şekilde Dijital Türkiye'nin kapısını açıyor” dedi.
e-Devlet Kapısı'nın her geçen gün zenginleşerek daha çok vatandaşa ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Gururla ifade etmek isterim ki e-Devlet`in kısa yolu turkiye.gov.tr bugün, 60 milyon 23 bin 454 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Yani oransal olarak e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 10 kişiden 9'u şu veya bu şekilde Dijital Türkiye'nin kapısını açıyor.
6 bin 666 kamu hizmetini barındıran e-Devlet Kapısı'nın başarısı sadece kaç kişiye hangi sayıda kamu hizmetini sağladığıyla değil bu dijital hizmetlerin milletimizin beklentilerini karşılama oranıyla da kendini göstermektedir” dedi.
e-Devlet Kapısı'nın işleyişine dair vatandaşlardan alınan geri bildirimler ışığında Dijital Türkiye çalışmalarında yeni ufuklara ilerlediklerini dile getiren Oktay, “Bunların yanı sıra kamu-iş dünyası dijital entegrasyonu hedefiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile devam eden iş birliği çerçevesinde kamu olarak e-Devlet alt yapı çalışmalarını uzun süreden beri hazır hale getirdik.