E-5'te yoğun kar nedeniyle trafik durdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Başakşehir-Kayaşehir yolu ile Beylikdüzü Haramidere’de E-5 karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu. Araçlar yolda mahsur kaldı.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte trafikte felç etti.





ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Başakşehir-Kayaşehir yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu. Araçlar yolda mahsur kaldı. Beylikdüzü Haramidere'de E-5 karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu.





BEYLİKDÜZÜ'NDE ANİDEN BASTIRAN KAR METROBÜS SEFERLERİNİ DURDURDU

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle metrobüsler de yolda kaldı. Bazı noktalarda trafik tamamen durdu. Araçlar yolda kaldı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkiinde saat 16.30 sıralarında gök gürültülü kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran kuvvetli yağışla yollar beyaza büründü trafik durdu. Metrobüs seferleri de dururken yolu açmak için çalışma sürüyor.

KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYE ULAŞTI

Öte yandan, Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Başakşehir'de kar yağışı devam ediyor. Arnavutköy'de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.