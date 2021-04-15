DW Türkçe bu haberleri neden çevirmedi?

Aynı haberin İngilizce yayın yapan sitede var olup da Türkçe'ye çevrilmemesi eleştirilirken, DW Türkçe programcısı Nevşin Mengü'ye çağrıda bulunuldu.

Danimarka'da son haftalarda 94 Suriyeliye oturma izinlerinin iptal edildiği bildirildi. Gelecek haftalarda bu sayının çok daha artacağı belirtildi. Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Suriye'de başkent Şam dahil bazı bölgelerin geri dönüş için güvenli bölge addedildiğini söyledi.

Almanya ise hüküm giymiş Suriyelilerin sınır dışı edilmesine yönelik yasağı kaldırmaya karar verdi. Uluslararası Af Örgütü, Suriye'nin güvensiz olduğunu ve suçluların Alman mahkemelerinde yargılanabileceğini söyledi. DW'den Aya İbrahim'in bildirdiğine göre, Berlin'deki Suriye topluluğu üyeleri en kötüsünden korkuyor.

HABERLERE DW'NİN TÜRKÇE SİTESİNDE YER VERİLMEDİ

Suriye ile ilgili bu iki gelişme, DW'nin İngilizce yayın yapan internet sitesinde yayınlanırken, Türkçe sitesinde yer verilmedi.

"ÇEVİRİ Mİ YETİŞMİYOR?"

Haberlerin Türkçe sitede yer almamasına "Bu haberi Türkçe içeriklerinizde göremiyor olmamıza sebep nedir? Çeviri mi yetiş miyor, destek atabilirim." şeklinde eleştiriler yöneltildi.

NEVŞİN MENGÜ'YE ÇAĞRI

Bazı kullanıcılar ise Nevşin Mengü'ye çağrı yaparak "Çevirseniz de okusak yabancı dilimiz yetmedi" yorumunda bulundu.

Bu haberi Türkçe içeriklerinizde göremiyor olmamıza sebep nedir? Çeviri mi yetişmiyor, destek atabilirim. @dw_turkce https://t.co/TLvi5wTRJN — yürügagarin (@kurulukopera) April 14, 2021