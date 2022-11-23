Düzce'de yaşlı adam deprem sonrası evinde ölü bulundu
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki kişi, 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ailesi tarafından evinde ölü bulundu.
Merkeze bağlı Beyciler Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Demetgül'ün deprem sonrası dışarı çıkmaması üzerine dairesine giren ailesi, yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Demetgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
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