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Düzce Üniversitesi'nde eğitime 1 gün ara verildi

Düzce Üniversitesinde, deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir. Tüm öğrencilerimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

Üniversitenin spor salonu, tenis kortları ve halı saha bölgesi ile Cumhuriyet Konferans Salonu'nun öğrenciler için açık hale getirildiği aktarılan paylaşımda, "İkinci eviniz olan üniversiteniz sizlerin hizmetindedir. Üniversitemizin hamile ve engelli personelleri bugün idari izinlidir." bilgisine yer verildi.

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