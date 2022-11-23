Düzce merkezli deprem

İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşıma göre, Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğini 6,81 kilometre olarak açıklarken, deprem Düzce'nin yanısıra İstanbul, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bolu ve Edirne'de hissedildi.

Deprem nedeniyle Düzce'de yaşayan 68 yaşındaki Sevim Çengel'in kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

Düzce'de köylerde bazı ev ve ahırlarda hasar oluşurken, 2008 yılında inşa edilen Düzce Adliyesi'nde de hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi Pınar Sokak’ta bulunan iki katlı evde hasar meydana geldi. Hasar gören evde yaşayan 5 kişi jandarma konutuna alındı.

Deprem nedeniyle Düzce, Sakarya ve Bolu'da eğitime bir gün ara verildi.

Herkes ayakta

04.43: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,04.43'te Twitter'dan bir açıklama yaptı. Düzce depremi nedeniyle İstanbul'da herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını duyuran İmamoğlu, "Depremin etkili olduğu tüm illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

05:20: Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce depremi nedeniyle kentte eğitim-öğretime tedbiren bir gün ara verildiğini açıkladı.

05.30: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından AFAD'a geldi. Burada konuşan Soylu, bazı köylerde yıkım yaşandığını açıklarken, şunları söyledi:

Panik sebebiyle atlama nedeniyle Düzce'de bir yaralı var. Ufak yaralanmalar söz konusu. Herhangi bir can kaybı bilgisi yok. Ekiplerimiz sahada. Taramalar sürüyor. Herkes teyakkuz halinde. Vatandaşlarımız toplanma alanlarında.

05:32: Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Önümüzdeki saatlerde de önemli bir hisar durumu beklemiyorum. Elimizdeki tek bilgi elektriklerin kesik olduğu, kısmi toplanmalar şeklinde insanların ateş yapıp etrafında toplandıkları bilgisi var. korkacak bir şey olmadığını söyleyebilirim" dedi.

05.42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, an itibarıyla 22 kişinin yaralandığını duyurdu. Koca, "Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır" bilgisini aktardı.

05.46: Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

06:10: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'ye gitti.

07.00: Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce depreminin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Bazı binalarda açtlakların oluştuğu Bolu'da da eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Kalp krizi geçirdi

07.10: Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

07.13: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor.

07:15: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Gölyaka'ya geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu şunları söyledi:

70'in üzerinde artçı sarsıntı yaşandı. En son 4.3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı geldi. Az hasarlı ya da hasarlı binalarda durmamak lazım. Şu an ağır hasarlı bir bina ile ilgili bir bildirim gelmedi. Yaklaşık 30'un üzerinde yaralı söz konusu. Bir yaralımızın durumu ağır. Bolu'da da leğen kemiği kırık bir yaralımız var. Birkaç noktada elektrik kesintisi yaşandı. Kontrollü şekilde veriliyor. Doğalgaz, elektrik kaçakları ve birtakım fabrikalar var. Belli bir periyotta buralara elektrik verilmesi söz konusu.