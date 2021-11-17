Düzce Fayı nedir? Düzce'de bulunan aktif faylar hangileri?
Düzce'de 5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Meydana gelen deprem, 12 Kasım 1999'da 710 kişinin hayatını kaybettiği Düzce Depremini akıllara getirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Düzce'de bugün 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem İstanbul ve yakın şehirlerde hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklmada olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Bu deprem sonrasında 12 Kasım'da yıldönümü nedeniyle anılan 1999 Düzce Depremi akıllara geldi. 1999'da yaşanan deprem, Düzce fayının hareketi sonucunda oluşmuştu.
ALTINDAN FAY GEÇEN 24 ŞEHİR
DÜZCE'DE BULUNAN AKTİF FAYLAR
Kuzeyde Asya-Avrupa levhası ile güneyde Anadolu levhacığını birbirinden ayıran Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), yaklaşık uzunluğu 1200 kilometre olan doğrultu atımlı bir fay sistemi olup Türkiye'nin en önemli tektonik yapılarından biridir.
Düzce ve Bolu havzası bu fay üzerinde bulunmaktadır. Düzce havzasına en yakın olan ve deprem potansiyeli taşıyan aktif faylar Düzce, Hendek ve Çilimli faylarıdır.