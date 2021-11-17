Düzce Fayı nedir? Düzce'de bulunan aktif faylar hangileri?

Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Düzce'de bugün 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem İstanbul ve yakın şehirlerde hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklmada olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi paylaşıldı.