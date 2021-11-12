Düzce Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçti
Düzce'de, 12 Kasım 1999 tarihinde gerçekleşen depremin üzerinden 22 yıl geçti. Kaynaşlı'yı yerle bir eden deprem, 30 saniye sürdü. Yüzlerce kişinin ölümüne neden olan depremde binlerce kişi yaralandı.
Düzce Depremi üzerinden 22 yıl geçti! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü? Büyük kayıplara neden olan 12 Kasım 1999 yılında gerçekleşen Düzce Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçse de acısı yıllardır içimizde duruyor.
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Peki, 12 Kasım Düzce Depremi'nde kaç kişi öldü? Düzce Depremi şiddeti kaç? İşte Düzce Depremi ve tüm detaylar....
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DÜZCE DEPREMİ NEREDE OLDU?
12 Kasım 1999 tarihindeki depremin merkez üssü Düzce olarak kayıtlara geçti. Deprem 22 yıl önce, 12 Kasım 1999 tarihinde saat 18.57'de hissedildi.
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DEPREMİN ŞİDDETİ VE SANİYESİ
7,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem 30 saniye sürdü.
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