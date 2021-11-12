Düzce Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçti

Düzce Depremi üzerinden 22 yıl geçti! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü? Büyük kayıplara neden olan 12 Kasım 1999 yılında gerçekleşen Düzce Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçse de acısı yıllardır içimizde duruyor.