Düşüncelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, TBMM’de kabul edilen sansür yasasına sert tepki gösterdi. Şahin, “Herkesi cesarete çağırıyorum. Düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Türkiye, Kuzey Kore olmayacak” dedi. Erdoğan ve Bahçeli’ye “Tarih kitapları sansürcü olduklarını yazacak” sözleriyle yüklenen Şahin ayrıca AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin yasanın kabul edilmesinden sonra verdikleri fotoğrafı göstererek “Bu pozu verenler, yarın utancından insan içine çıkamayacak” diye konuştu.

Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Getirdikleri Sansür Yasası’yla 85 milyonu susturmak istiyorlar. Ama başaramayacaklar. Her şeye rağmen bas bas bağıracağız. Gerçekleri haykıracağız. Biz bu sansürcü zihniyeti tanımayacağız.

Adaletsiz bir seçimin yollarını döşüyorlar. Yeni bir suç tipi uyduruyorlar. Neymiş? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suç olacakmış. Pardon da bunu kim belirleyecek? Yanıltıcı bilginin ne olup olmadığına kim karar verecek?

Mesela TÜİK, Beştepe’den aldığı talimatla, her ay halkı yanıltıcı enflasyon bilgisini alenen yayıyor. İnsanların yoksullaşmasına sebep oluyor. Onlara bir şey olacak mı? Elbette olmayacak.

Siz, özgür bir Türkiye istemiyorsunuz. Siz, gençlerin dilediği gibi yazmasından, özgürce kendilerini ifade etmesinden korkuyorsunuz. Siz, bizim sosyal medyamızı boğmak istiyorsunuz. Siz, ülkemizin dünyadan kopmasını istiyorsunuz. Siz, Türkiye’nin ekonomisiyle, hukuk sistemiyle, her şeyiyle içe kapanmasını istiyorsunuz. Siz özgür bir toplum istemiyorsunuz. Siz, sosyal medya platformlarını, Twitter’ı, Facebook’u, Instagram’ı Türkiye’den kovmak istiyorsunuz. Gerçekleri yazan gazetecileri hapse tıkmak isteyen sizsiniz. Siz, gerçekleri yazan internet sitelerini susturmak isteyenlersiniz. Siz, fikirlerden korkuyorsunuz, fikirlerden. Fikirlere kurşun sıkıyorsunuz. Bu Sansür Yasası rezaleti asla unutulmayacak. Yüz yıllarca hatırlanacak. Biz, demokrasimize ve özgürlüğümüze düşkün insanlarız. Onun için korkmuyoruz.