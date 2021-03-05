Düşen helikopterle ilgili ilk rapor açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bingöl'den hareket öncesinde Tatvan'da faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edildi. İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kara Kuvvetleri Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etti. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir."