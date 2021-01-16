Durum Mısır, İsrail ve Fransa aleyhine değişti

Yunan diplomat Ioannis Flevaris, Doğu Akdeniz'de yaşanan jeopolitik gelişmelere ilişkin Yunan basınında analiz yazısı kaleme aldı.

Türkiye'nin Ege, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya ve Doğu Akdeniz'de cephesi olan büyük ve önemli bir ülke olduğundan bahseden Yunan diplomat Flevaris, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendisine karşı ittifaklara meydan okuduğunu belirtti.

Türkiye'nin yirmi yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kendine güvenen ve büyük planlara sahip olduğunu vurgulayan Flevaris, "Türkiye büyük ve güçlü bir ülke, büyük bir ordusu ve uluslararası itibarı var" ifadesini kullandı.

Politik fikirlerin jeopolitik gelişmelerde önemli bir rol oynadığının altını çizen Flevaris, "Türkiye, "mavi vatan" çerçevesinde Kafkasya, Doğu Akdeniz gibi dünyayı kapsayan önemli "ara bölgeye" hakim olmayı planlıyor" dedi.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşmaya değinen Flevaris, "Bu stratejik hamle dengeleri altüst etti. Doğu Akdeniz'de işbirliği eksenlerini, ittifakları ve rekabetleri beraberinde getirdi" dedi.

Türkiye'nin ABD, AB gibi diğer aktörlere karşı bölgesel bir süper güç olarak karşılarına çıktığını belirten Yunan diplomat, Mısır, İsrail, Fransa, Suudi Arabistan, BAE, GKRY ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de jeopolitik verilerin kendi aleyhine değiştiğinin farkına vardığını belirtti.