Dursun Çiçek: "Millet İttifakı'nda HDP'li bakan olabilir"

Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir iki bakan olabilir" dedi, Hasan Basri Yalçın emin olmak için tekrar sordu Dursun Çiçek “evet bir iki HDP’li bakan olabilir” diye tekrarlamak zorunda kaldı.

İYİ Parti, CHP ve HDP arasındaki "bakan pazarlığı" deşifre oldu!



Eski CHP Mv. Dursun Çiçek:



+Bir, iki bakan HDP'ye vaat edilebilir. 2. tur için söylüyorum.

-Millet ittifakının seçilmesi durumunda HDP'li bakan pazarlığı yapılacak ve verilecek diye tahmin ediyorsunuz?

+Evet pic.twitter.com/ahX20sxdxO — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 16, 2021

CHP eski milletvekili, emekli albay Dursun Çiçek, CNNTürk'te katıldığı bir yayında Millet İttifakı ile ilgili konuştu. Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir Bakan olabilir" dedi. Dursun Çİçek'in bu sözleri üzerine yayının diğer konuğu Hasan Basri Yalçın devreye girdi.

Söylediklerinden emin olmak için Dursun Çiçek'e tekrar 'HDP'li bakan olabilir mi?" diye soran Hasan Basri Yalçın, "Evet bir iki HDP’li bakan olabilir” karşılığını aldı. CHP'li Çiçek'in bu sözleri Twitter'da TT listesinin zirvesine yerleşti.

Dursun Çiçek;

1⃣Türk subayı, Albay idi, PKK ile çatışması gerekiyordu, şuan CHP'li siyasetçi..!

2⃣PKK; kundaktaki bebekleri bile öldüren hain Terör Örgütü!

3⃣HDP; PKK'nın siyasi uzantısı, sırtını Kandil'e dayayan bir kötülük merkezi!



🔴Dursun Çiçek;

HDP'lilere bakanlık veririz! pic.twitter.com/OxCbOIvALU — Cengiz Alçayır (@yerelkulis) May 16, 2021

Demirtaş "İçişleri Bakanı", Buldan, "Milli Savunma Bakanı"

Dursun Çiçek'in sözlerini eleştiren isimlerden AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP'li Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa, HDP'lilere bakanlık veririz" dedi. Selahattin Demirtaş'ı İçişleri Bakanı, Pervin Buldan'ı Savunma Bakanı mı yapmayı planlıyorsunuz? Millet, kirli planlarınızı sandıkta başınıza yıkacak." dedi.