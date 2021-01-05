Dünyanın gözü Oruç Reis'te

2017 yılında Doğu Akdeniz'de petrol ve hidrokarbon arama görevine başlayan Oruç Reis, 2020 boyunca görevine devam etti.

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı bir fırkateyn liderliğinde 4 korvet Oruç Reis'i koruma görevini üstlendi. Bir denizaltı da faaliyetlere destek verdi.

TRT Haber'in haberine göre; Oruç Reis'i koruyan savaş gemisi sayısı kritik dönemlerde 8'e kadar yükseldi. Zaman zaman bakım için Antalya Limanı'na dönen Oruç Reis için 15 Haziran'a kadar sürecek Navtex ilan edildi.

2020'de dünyanın gözü Oruç Reis'teydi

En büyük doğalgaz rezervine sahip bölgelerden Doğu Akdeniz'deki faaliyetler sebebiyle özellikle yılın ikinci yarısında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tansiyon yükseldi.

Oruç Reis gemisinin çalışmaları, Doğu Akdeniz gündemli AB Liderler Zirvesi'nin de başlıklarındandı. Bu süreçte, iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapan gemi, dünya genelinde merak uyandırdı.

Gemilerin hareketleri ve mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan Marine Traffic adlı internet sitesi, 2020 yılının en çok aranan gemilerini açıkladı. Verilere göre, geçen yıl tüm dünyada internette en çok aranan gemi Oruç Reis oldu.