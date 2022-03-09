Dünyanın gözü Antalya'da olacak

Tüm dünyanın gözü bu hafta Türkiye'de olacak. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte üst düzey ilk temas Antalya'da gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke dışişleri bakanlarının yarın Türkiye'de bir araya geleceğini söyledi.

Türkiye her iki ülkeyle de diyalog kurabilen nadir ülkelerden biri. Diplomasideki bu avantaj masaya da yansıyacak.

İki ülkenin dışişleri bakanları bu süreçte ilk olarak Türkiye'de bir araya gelecek. Görüşmenin adresi Antalya aynı zamanda Diplomasi Forumu'na da ev sahipliği yapacak.

Diplomasi kanallarının açık olduğu buradan verilecek mesajla tüm dünyaya duyurulacak.

Antalya iki milletin barış içinde yaşadığı kentlerden biri

Turizmin başkenti hem Rusların hem de Ukraynalıların en çok tercih ettiği yerlerden biri olarak göze çarpıyor.

Kent genelinde yerleşik yabancıların çoğu Ukraynalı veya Rus. Bu da Antalya'yı iki milletin barış içinde yaşadığı kentlerden biri olarak öne çıkarıyor.

Toplantıda alınacak kararlara ise tüm dünya dikkat kesilecek. Lavrov-Kuleba görüşmesinin barışa açılacak yolda önemli bir kilometre taşı olması umut ediliyor.