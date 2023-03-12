Dünyanın geleceğine ışık tutan yolculuk: Ulusal Antarktika Bilim Seferi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren 19 kişilik bilim heyeti, 34 gün süren seferin ardından tüm bilimsel faaliyetlerini tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında TÜBİTAK, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Harita Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, araştırma enstitüleri ve üniversitelerden araştırmacılardan oluşan Türk bilim ekibi, yaklaşık bir ay süresince yaşam alanları olan 80 metrelik Şili bayraklı "Betanzos" isimli araştırma gemisi ile 68 derece güney enleminde bulunan geçici Türk Bilim Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası'na giderek tüm bilimsel çalışmalarını tamamladı.

Dünyanın geleceğine ışık tutan Türk bilim ekibi, yaklaşık bir ay süren sefer sırasınca, kendi çalışma alanları ile ilgili sefer ekibine sunumlar yaparak disiplinlerarası çalışma imkanları konusunda tartışma fırsatı buldu.