Dünyanın en güçlü kadınları 2021 yılı listesinde 2 Türk!

Dünyaca ünlü Forbes dergisinin 18 yıldır düzenli olarak yayınladığı 'Dünyanın en güçlü kadınları' listesinde bu yıl 2 Türk isim de yer aldı.

BioNTech firmasının kurucularından, geliştirdikleri Kovid-19 aşısı ile insanlığa büyük bir katkı sunan bilim insanı Özlem Türeci ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı 'Dünyanın en güçlü kadınları' listesine girmeyi başardı.

Özlem Türeci listede 48. sırada bulunurken Güler Sabancı ise listenin 77. sırasında yer aldı. Listede; dünyanın farklı ülkelerinden iş insanları, hayırseverler, siyasetçiler, sporcular ve sanatçılar da bulunuyor.

Listenin 1. sırasında hayırsever roman yazarı MacKenzie Scott yer alıyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi olan Scott aktivist kimliğiyle tanınıyor.

Listenin ikinci sırasında ise ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris yer alıyor. Listede dikkat çeken diğer isimler ise: Ursula Von Der Leyen, Nancy Pelosi, Rihanna, Kralice II. Elizabeth, Beyonce ve Taylor Swift.