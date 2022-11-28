Dünyanın en büyük yanardağı patladı!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nın uyandığını açıkladı.

Depremler art arda hissedildi

Lav akışının şu an zirvede bulunduğunu belirten USGS, bölge halkı için henüz bir tehdit bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, patlamanın ardından son 2 saat içerisinde en büyüğü 4.2 olan çok sayıda deprem kaydedildi.