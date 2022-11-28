Dünyanın en büyük yanardağı patladı!
Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa, 38 yıl sonra harekete geçti. Patlamanın ardından ardı ardına çokça deprem hissedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nın uyandığını açıkladı.
Depremler art arda hissedildi
Lav akışının şu an zirvede bulunduğunu belirten USGS, bölge halkı için henüz bir tehdit bulunmadığını bildirdi.
Öte yandan, patlamanın ardından son 2 saat içerisinde en büyüğü 4.2 olan çok sayıda deprem kaydedildi.
Dünyanın en büyük yanardağı patladı!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 28, 2022
🔹Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa, 38 yıl sonra harekete geçti. Patlamanın ardından ardı ardına çokça deprem hissedildi. pic.twitter.com/lUXk9za1E5
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