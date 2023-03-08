Dünyanın en büyük ikinci dönme dolabı Seul'de inşa edilecek

Güney Kore şehir yönetimi, başkentin batı bölgesindeki Han Nehri boyunca inşa edilmesi planlanan, "Seoul Ring" olarak isimlendirilen projeye dair açıklamada bulundu.

180 metre çapında olması beklenen dönme dolap, Sangam-dong'da bir parkta yer alacak ve başkentin kuş bakışı manzarasını sunacak.

"Seoul Ring", dünyanın en büyük dönme dolabı Ain Dubai'den sonraki en büyük ikinci dönme dolap olacak.

Dönme dolabın tasarımına ilişkin paylaşılan görselde, alışılmışın aksine, kabinler, daireyi tutan direkler olmadan içeriden bir mekanizma yardımıyla dönüyor. Yüzük şeklinde olduğu için "Seoul Ring" adı verilen yapı, bu yönüyle dünyanın en büyük dönme dolabı olarak kayda geçecek.

Her gün 11 bin 792 kişiyi ağırlayacak

Fütüristik yapının her birinin 25 yolcu taşıyabilen 36 kabine sahip olacağını belirten yetkililer, dönme dolabın saatte 1747 ve her gün 11 bin 792 kişiyi ağırlamasını öngörüyor.

304 milyon dolar değerindeki projenin temelinin Haziran 2025'te atılması ve Aralık 2027'ye kadar tamamlanması hedefleniyor.

Projenin yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışması öngörülüyor.

Dünyanın en büyük Dönme Dolabı nerede?

Ayn Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri

21 Ekim 2021'de açılan Bluewaters Adası’nda inşa edilen Ayn Dubai (Dubai`nin gözü) adlı dönme dolap listenin en başında yer alıyor. Yüksekliği 250 metreden fazla olan Ayn Dubai, 1750 kişiye aynı anda hizmet verebiliyor.

Evlilik teklifi, Romantik bir akşam yemeği, Doğum günü kutlaması gibi birbirinden farklı konseptlerle hizmet vermektedir.

Normal Bilet: 5.000TL

Özel kabin fiyatı: 7.500TL

Özel Plus fiyatı: 9.000TL

Özel Gökyüzü Bar fiyatı: 19.500TL

Premium Özel fiyatı: 20.000TL

Premium Balonlu Özel: 24.000TL