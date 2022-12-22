Dünya'da Uyuşturucu kullanımı her yıl yüzde 25 oranında artıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Aile Eğitim Programı kapsamında, formatörler ve eğiticiler aracılığıyla şu ana kadar madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma konusunda Kasım 2014 tarihinden itibaren 431 bin kişiye eğitim verilmiştir." dedi.

Bakan Yanık, Polis Müzesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı"nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bireyden başlayarak topluma doğru açılan bir yelpazede görev yaptıklarını söyledi.

Görev ve sorumluluk alanlarında yer alan, üzerinde hassasiyetle çalışmalar yürüttükleri başlıklardan birinin de madde bağımlılığı olduğunun altını çizen Bakan Yanık, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan 2022 Dünya Uyuşturucu Raporu'nda, 2020'de dünyada 15 ila 64 yaş arasında 284 milyon insanın uyuşturucu kullandığının kayıtlara geçtiğini aktardı. "Söz konusu rakam, son 10 yıl içinde yüzde 26'lık bir artışa işaret ediyor." diyen Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Rapor, günümüzde gençlerin pek çok ülkede bir önceki nesle kıyasla daha çok uyuşturucu kullandığını söylüyor. Dünyanın ortak sorunu olan bağımlılık elbette bizi, ülkemizdeki duruma daha da hassasiyet göstermeye yöneltiyor. Ülkemizde de can yakıcı bir sorun olarak beliren bağımlılığa karşı, İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından Haziran 2018'de 'Narkolog Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında yapılan madde kullanıcıları profil analizine göre, 2021 yılında uyuşturucuya başlama yaşı ortalama 21-22 olarak tespit edilmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Bağımlılıkla mücadeledeki tek gayemiz, ülkemize ve milletimize ruhu da, bedeni de dipdiri nesiller kazandırmaktır. Bu mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz.' ifadesi bu konuda hepimize büyük bir sorumluluk yüklemektedir."

Bağımlılıkla mücadelede, son yıllarda önemli mesafeler alındığını vurgulayan Bakan Derya Yanık, 2014 yılı kasım ayında düzenlenen "1. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası"nın önemli bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Bu şurada "Tıbbi tedavi ve sosyal rehabilitasyon ayrılmaz bir bütündür" sonucunun çıktığını aktaran Derya Yanık, "Bu sonuç, gerçekten önemli bir sonuçtur ve bakanlığımızın bugün geliştirdiği ve uyguladığı bağımlılıkla mücadele çalışmalarında daima göz önünde bulundurulmaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, "Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında formatörler ve eğiticiler aracılığıyla şu ana kadar Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma konusunda Kasım 2014 tarihinden itibaren 431 bin kişiye eğitim verildiğini açıkladı.

Türkiye'nin, kadından çocuğa, engelliden yaşlıya, toplumun bütün kesimlerine 'hak temelli' ve 'kimseyi arkada bırakmayan' sosyal hizmet yaklaşımıyla dünyada örnek gösterilecek bir konumda olduğunu anlatan Yanık "Bakanlığımız da bu çerçeve ve kapsamda, tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam etmektedir." dedi.