Dünyada son dakika: 'ABD Türkiye'nin baskısına boyun eğdi'

Alman Deutsche Welle, "ABD Türkiye'den gelen baskıyla PKK saldırısını kınadı" derken, The Guardian "Erdoğan'dan ABD'ye sert çıkış", Al Jazeera ise "ABD Türkiye ile diplomatik atışmayı yatıştırmak için çabalıyor" başlığıyla gelişmeleri verdi.

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yaptığı operasyonun ardından ABD'den gelen "eğer"li yorum, Ankara ve Washington hattında iplerin gerilmesine yol açtı. Uluslararası haber ajansları, arka arkaya "son dakika" koduyla haberler geçti.

ABD'DEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Gara'daki bir mağarada 13 Türk vatandaşının cenazesine ulaşılması üzerine açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Eğer Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Türkiye, Washington'dan gelen yoruma en üst seviyeden ve en sert şekilde tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız" dedi.

ELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Erdoğan'ın sözleri anında dünyada yankı buldu, hemen ardından Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın bakanlığa çağrılarak rahatsızlığın iletildiğini resmen açıkladı.

ABD AÇIKLAMASINI DÜZELTTİ: SALDIRIYI PKK YAPTI

Akşam saatlerinde ise 20 Ocak'ta ABD'nin başına geçen yeni yönetimle Ankara arasındaki en üst düzey temas gerçekleşti, iki ülkenin dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan resmi açıklamada Washington'daki ton değişikliği hemen göze çarptı, "Bakan Blinken, Türk rehinelerin Kuzey Irak'ta öldürülmesine ilişkin baş sağlığı mesajını iletti ve ölümlerde PKK'lı teröristlerin sorumluluk taşıdığı görüşünü teyit etti" denildi.

REUTERS: ABD YENİDEN GÜVENCE VERDİ

En üst düzey temasta Suriye, S-400'ler, Doğu Akdeniz, ikili ilişkiler ve terörizm gibi başlıklar gündeme gelirken, Reuters haberinin başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "evlere şenlik" yanıtının ardından ABD'nin Türkiye'ye yeniden güvence verdiğini belirtti.

AP: PKK BİNLERCE İNSANI KATLETTİ

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise "Türkiye ABD'yi PKK'yı desteklemekle suçluyor" başlığını kullandı, "Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız" cümlesini aktardı. AP ayrıca haberinin sonunda ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın 1984 yılından bu yana on binlerce insanı katlettiğini vurguladı.

DW: ABD TÜRKİYE'NİN BASKISIYLA PKK'YI KINADI

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle, "ABD Türkiye'den gelen baskıyla PKK saldırısını kınadı" başlığını kullandı, Washington'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen baskıya boyun eğdiğini belirtti.

THE GUARDIAN: ERDOĞAN ABD'YE SERT ÇIKTI

"PKK'nın elindeki rehineleri öldürmesi üzerine Erdoğan'dan ABD'ye sert çıkış" başlığıyla gelişmeleri sayfasına taşıyan İngiliz The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yi terör örgütü PKK'yı desteklemekle suçladığını yazdı.

WASHINGTON POST: KAYNAYAN HUSUMET PATLADI

Amerikan Washington Post gazetesi, haberinin ilk cümlesinde Biden yönetimiyle Türkiye hükümeti arasında kaynayan husumetin Pazartesi günü patladığını belirtti, Türkiye'nin ABD'yi suçlamasını ve büyükelçinin bakanlığa çağrılmasını aktardı.

HAARETZ: ERDOĞAN ABD'NİN KATLİAMI YAPANLARI DESTEKLEDİĞİNİ SÖYLÜYOR

İsrail'in Haaretz gazetesi de Türkiye'nin ABD büyükelçisini bakanlığa çağırdığını kaydetti, "Erdoğan Irak'taki katliamı yapan teröristleri ABD'nin desteklediğini söylüyor" başlığını attı.

AL JAZEERA: ELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Gelişmeleri iki ayrı haberle ekranına ve sayfasına taşıyan Al Jazeera, "ABD Türkiye ile diplomatik atışmayı yatıştırmak için çabalıyor" dedi, Ankara'nın günün erken saatlerinde Amerikan büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdığını hatırlattı.

AL ARABIYA, HAARETZ'LE AYNI BAŞLIĞI KULLANDI

Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonu da tıpkı Al Jazeera gibi iki ayrı haber kullandı, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'yi Irak'taki teröristleri desteklemekle suçluyor" başlığını tercih etti.

KATHIMERINI: ERDOĞAN ABD'YE KARŞI

Yunan Kathimerini gazetesi haberlerinin birine "Erdoğan ABD'ye karşı: Teröristleri destekliyorsunuz" başlığını atarken, bir diğer haberinde Ankara-Washington ilişkilerinde yeni bir safhaya girildiğini vurguladı.

RIA NOVOSTI: ABD TÜRKİYE'YE S-400 İÇİN BASKI YAPIYOR

Rus Ria Novosti ise "ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye S-400'leri bırakması için baskı yapıyor" başlığıyla yaşanan gelirime değindi, yayın organına konuşan uzmanlar Washington'ın Ankara'yı S-400'ler konusunda ikna edemeyeceğini söyledi.