"Dünyada SİHA'lar ile kazanılan ilk savaşı, Türk orduları kazandı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi Programı, BAYKAR Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirildi. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin'in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, BAYKAR Teknoloji Lideri Bayraktar'ın değerlendirmeleri ve tecrübeleriyle devam etti. Milli Teknoloji Hamlesi ve insansız hava araçları teknolojilerine ilişkin düşüncelerini ve projelerini paylaşan Bayraktar, yakın gelecekte yeni nesil insansız hava araçlarının muharebe tarihinde devrim yapacağını vurguladı.

"Yeni nesil teknolojiler ülkelerin geleceğinde hayati önem taşıyor"

Programda konuşan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Yetkin, MÜSİAD olarak "Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji" anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek, güçlü Türkiye idealinde geliştirilen teknolojilerin önemine dikkat çekti. Uluslararası politikada söz sahibi olmak için milli imkân ve hareket kabiliyetinin öne çıktığını söyleyen Yetkin, "Yeni nesil altyapı ve teknolojiler ülkelerin yarınları için hayati önem taşıyor" dedi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Yetkin sözlerine şöyle devam etti:

"Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye’nin kritik teknoloji alanlarında tam bağımsızlık iddiasını sürdürebilmesinin ve bu iddiayı çok daha ileri bir seviyeye çıkarabilme hedefinin en önemli mihenk taşıdır. Ülke olarak; bu amaca ulaşabilmek için gerekli tüm donanıma, altyapıya ve nitelikli iş gücüne sahibiz. Türkiye’de hâlihazırda 80’in üzerinde teknoparkımız, bu teknoparklarımızda 7 bine yakın Ar-Ge faaliyeti sürdüren şirketimiz, bin 600’ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezimiz bulunuyor. MÜSİAD olarak, Türkiye’de bilişim sektörü, ileri teknoloji sektörleri, Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetleri ile bu alanlarda çalışan insan kaynağının geliştirilmesi, iş gücünün dönüşümü, dijital dönüşüm gibi konularda gerçekleştirilen strateji ve politika çalışmalarının en yakın takipçisi olacağız. Uluslararası politikalarda söz sahibi olmak için milli imkân ve hareket kabiliyetinin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Yeni nesil altyapı ve teknolojiler ülkelerin yarınları için hayati önem taşıyor. Bu da gösteriyor ki, doğru adımlar ve girişimler yarınlarımızın da güvencesi olacak."

"Öğrenilmiş çaresizliği üzerimizden attık"

Programda Milli Teknoloji Hamlesi odağında yapılan çalışmaları anlatan BAYKAR Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Köklerden Göklere" deyimine atıfta bulunarak, artık gençlerin öğrenilmiş çaresizliği üzerinden attığını ve köklerinden aldığı gücün farkına vardığını ifade etti. Bayraktar ayrıca, Türkiye’nin cumhuriyetin ilk yıllarında havacılıkta öncü ülkelerden bir tanesi olduğunu hatırlatarak, "2000 yılların başında İHA’ları kimse bilmezken ilk milli uçuş bilgisayarını geliştirdik. 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girdik. 2007'de Bayraktar Mini İHA, 2014'te dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 ve 2019’da da AKINCI'yı geliştirdik. Bu teknolojiyi şu an dünyada 3 ülke geliştirebiliyor. En gelişmiş teknolojiye sahibiz" dedi.