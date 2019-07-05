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Yunanistan pazar günü genel seçim yapacak

Yunanistan'da pazar günü gerçekleşecek erken genel seçimde yaklaşık 10 milyon seçmen, 300 sandalyeli parlamentoda milletvekillerini belirleyecek. Anketler, seçimi merkez sağ Yeni Demokrasinin kazanacağını gösteriyor.

Yunanistan pazar günü genel seçim yapacak

Yunanistan'da pazar günü gerçekleşecek erken genel seçimde yaklaşık 10 milyon seçmen, 300 sandalyeli parlamentoda milletvekillerini belirleyecek. Anketler, seçimi merkez sağ Yeni Demokrasinin kazanacağını gösteriyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:02
Yunanistan pazar günü genel seçim yapacak

Yunanistan'da halk, 7 Temmuz Pazar günü yapılacak genel seçimlerde ekonomik kriz ve memorandumlarsonrası yeni dönemin milletvekillerini belirlemek üzere sandığa gidecek.

Ülkede kayıtlı yaklaşık 10 milyon seçmen, pazar günü 59 seçim bölgesinde kurulacak 21 bin 478 sandıkta oy kullanabilecek.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın erken seçim kararıyla yaklaşık 4 ay öne çekilen ve seçime, 20 siyasi parti katılacak.

Yüzde 3 seçim barajının bulunduğu ülkede partiler meclisteki 300 sandalye için yarışacak.

Seçim sistemine göre hükümet kurmayı kolaylaştırmak amacıyla seçimde birinci çıkan parti, fazladan 50 milletvekili hakkı kazanacak.

Seçim, uzun yıllar sonra ilk kez yazın yapılıyor

Ülkede 1928'den bu yana ilk kez yaz aylarında yapılacak seçimde, pazar günü sıcaklık tahmininin 35 derecenin üzerinde olması, katılım oranının düşük kalmasına ilişkin endişeleri artırıyor.

Son anketlere göre ise seçim yarışı, Çipras'ın liderliğini yürüttüğü sol SYRIZA ve ana muhalefette bulunan merkez sağ rakibi Yeni Demokrasi (ND) arasında geçecek.

Kamuoyu yoklamaları, Çipras'ın erken seçim kararı almasına sebep olan 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, aradaki farkı kapatamadığını ve rakibini 8-11 puan geriden takip ettiğini gösteriyor.

Miçotakis'in hükümeti kurması bekleniyor

Seçimlerin bu şekilde sonuçlanması halinde ise krizin zirve yaptığı 2013'te Antonis Samaras'ın başbakanlığındaki kabinede, İdari Reform Bakanlığı görevinde bulunan 51 yaşındaki Kiriakos Miçotakis'in hükümeti kurma görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Eski başbakan ve Yunan siyasetine özellikle 90'larda damgasını vurmuş isimlerden Miçotakis'in oğlu ve eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis'in kardeşi olan Kiriakos Miçotakis'in partisi ND ile tek başına iktidara gelme ihtimali bulunuyor.

Çipras, "anamuhalefet lideri" olarak devam edebilir

Bu durumda, "ülkenin en genç başbakanı" olarak son 4 yıldır görevini sürdüren ve ekonomi politikalarının yanı sıra Kuzey Makedonya ile yapılan isim anlaşması nedeniyle popülaritesini yitiren Çipras'ın, siyasi hayatına anamuhalefet lideri olarak devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, PASOK'un omurgasını oluşturduğu ittifak partisi Değişim Hareketi (KINAL), Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve AP seçimlerinde kan kaybına uğrayan aşırı sağ Altın Şafak partilerinin de yeni dönemde Mecliste yer alacağı tahmin ediliyor.

Anketlerde, Kiriakos Velopoulos'un liderliğini yürüttüğü bir diğer aşırı sağ Yunan Çözümü (Ellinki Lisi) ve SYRIZA'nın ilk döneminde Maliye Bakanlığı görevini yürütürken ismini duyuran ancak daha sonra anlaşmazlık yaşayarak ayrılan Yannis Varoufakis'in kurduğu MERA 25 de barajı geçme ihtimali bulunan partiler arasında gösteriliyor.

Seçime, Batı Trakya Türk Azınlığından çeşitli partilerin listelerinde bulunan 17 aday katılıyor. 

Anahtar Kelimeler:
YUNANİSTAN
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