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YPG/PKK, Tel Rıfat'ta savaştırmaya ikna edemediği Arapları kovdu

Terör örgütü YPG/PKK, SDG saflarında Tel Rıfat'ta savaşmayı kabul etmeyen 500 Arap'ın silahına el koyarak örgütten uzaklaştırdı.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta savaştırmaya ikna edemediği Arapları kovdu

Terör örgütü YPG/PKK, SDG saflarında Tel Rıfat'ta savaşmayı kabul etmeyen 500 Arap'ın silahına el koyarak örgütten uzaklaştırdı.

Editör
Editör
19 Mayıs 2019 Pazar 01:17
YPG/PKK, Tel Rıfat'ta savaştırmaya ikna edemediği Arapları kovdu



 

Ankara

Terör örgütü YPG/PKKSuriye'nin Tel Rıfat ilçesinde ABD desteğini alabilmek için kılıf olarak kullandığı SDGsaflarında savaştırmaya ikna edemediği 500 Arap'ı silahlarına el koyarak saf dışı bıraktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki bölgelerde savaştırmaya ikna edemediği Arapların silahlarına el koydu.

YPG/PKK, SDG saflarındaki diğer Araplara gözdağı vermek için silahlarına el koyduğu 500 Arap'a hakaret ederek örgüt saflarından kovdu.

ABD desteğini alabilmek için SDG adını kılıf olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal altında tutuyor.

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