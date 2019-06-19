Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94244
ALTIN
253.561
DOLAR
5.8339
STERLİN
7.3311
EURO
6.5442
Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi
Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci...
BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti
BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin en büyük gücü birliği ve kadim kardeşliğidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin en...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için gerekeni yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır'ın uluslararası mahkemelerde...
Genelkurmay çatı davasında tarihi gün
Genelkurmay çatı davasında tarihi gün

YPG/PKK'nın SDG oyunu sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Tabka, Kamışlı ve Hol kentlerinde kendine bağlı sözde askeri meclisleri SDG'ye göstermelik devretti.

YPG/PKK'nın SDG oyunu sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Tabka, Kamışlı ve Hol kentlerinde kendine bağlı sözde askeri meclisleri SDG'ye göstermelik devretti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:32
YPG/PKK'nın SDG oyunu sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Fırat'ın doğusunda işgal ettiği Tabka, Kamışlı ve Hol kentlerinde kendine bağlı sözde askeri meclisleri, ismini kullandığı SDG'ye göstermelik devrederek, varlığını gizlemeye çalışıyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda işgal ettiği Tabka, Kamışlı ve Hol kentlerinde de kendine bağlı sözde askeri meclisleri, ismini kullandığı SDG'ye devretti.

Sözde meclislerin görevlerinin "kent savunması" ve "sınır güvenliği" olarak tanımlandığını belirten kaynaklara göre örgüt, bu yolla, Türkiye sınırında YPG/PKK yerine SDG'nin olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

YPG/PKK, önceki gün Türkiye sınırında işgal ettiği Tel Abyad ve Aynularab'da (Kobani) da kendine bağlı sözde askeri meclisleri SDG'ye devretmişti.

YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirmişti.

O dönemden bu yana Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgüte, iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini vermişti. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

Örgüt, işgal alanlarında yönetimi bölge halkında gibi göstermek için sivil ve askeri meclisler kuruyor. 

Anahtar Kelimeler:
YPGPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür
BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti
BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti
Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim