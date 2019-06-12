Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
92674
ALTIN
248.137
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.3604
EURO
6.5473
Milli Savunma Bakanı Akar: Shanahan'ın mektubu müttefiklik ruhuna uygun değil, cevabı hazırlıyoruz
Milli Savunma Bakanı Akar: Shanahan'ın...
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakan Gül ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü
Bakan Gül ABD'de FETÖ elebaşının...
Tendürek Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tendürek Dağı bölgesinde 4 terörist...
İnönü Üniversitesi 'karaciğer nakliyle' Guinness yolunda
İnönü Üniversitesi 'karaciğer nakliyle' Guinness...

YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait arazileri ateşe verirken görüntülendi

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettikleri Tel Abyad ilçesinde sivillere ait arazilerde yangın çıkardı.

YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait arazileri ateşe verirken görüntülendi

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettikleri Tel Abyad ilçesinde sivillere ait arazilerde yangın çıkardı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:37
YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait arazileri ateşe verirken görüntülendi

YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Abyad ilçesinde sivillere ait tarlaları ateş verdiği görüntüler ortaya çıktı.

"Rakka sessizce katlediliyor" adlı yerel aktivist ağının, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, örgütü simgeleyen bez parçasını taşıyan bir aracın tarım arazilerine geldiği görülüyor.

Cep telefonuyla gizlice uzaktan çekildiği anlaşılan görüntülerde, araçtan inen 2 YPG/PKK'lı terörist, bir süre etrafı inceledikten sonra, tarlayı rüzgar yönünde ateşe veriyor.

İki terörist ardından araca binerek hızlıca uzaklaşıyor.

Söz konusu aktivist ağı videoyu paylaştığı mesajında, arazinin Tel Abyad ilçesinin Ayn Arus köyünde yer aldığı ve sivillere ait olduğu bilgisine yer verdi.

YPG/PKK, son 15 gündür Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 50 bin dönüm arazinin küle döndüğü tahmin ediliyor. 

Anahtar Kelimeler:
YPK-pkkSuriyeAraziAteş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin Truva atı Avrupa'da aşırı sağı birleştiremedi
ABD'nin Truva atı Avrupa'da aşırı sağı birleştiremedi
Fransa'nın YPG/PKK ısrarı Türkiye'nin tepkisini çekiyor
Fransa'nın YPG/PKK ısrarı Türkiye'nin tepkisini çekiyor
Gana'daki e-atık merkezi insan sağlığını tehdit ediyor
Gana'daki e-atık merkezi insan sağlığını tehdit ediyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim