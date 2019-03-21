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Yeni Zelanda terör saldırısının ardından silah yasasını değiştirdi

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, yarı otomatik askeri tarz ve saldırı tüfeklerinin yasaklandığını açıkladı.

Yeni Zelanda terör saldırısının ardından silah yasasını değiştirdi

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, yarı otomatik askeri tarz ve saldırı tüfeklerinin yasaklandığını açıkladı.

Emre Köse
Emre Köse
21 Mart 2019 Perşembe 09:30
Yeni Zelanda terör saldırısının ardından silah yasasını değiştirdi
Melbourne

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki iki camide 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırının ardından yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını duyurdu.

Başbakan Ardern, Polis Bakanı Stuart Nash ile birlikte başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki silah yasalarında yapılan yeni değişikliklerle ile ilgili açılamada bulundu.

Christchurch'teki korkunç terör eyleminden 72 saat sonra hükümetin Pazartesi günü bir araya geldiğinde yasaları değiştirmeyi kabul ettiğini belirten Başbakan Ardern, "Şimdi de bu saldırıdan 6 gün sonra, tüm askeri stil yarı otomatikleri silahları ve Yeni Zelanda'daki saldırı tüfeklerini yasakladığımızı ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

"15 Mart'ta tarihimiz sonsuza dek değişti"

Ülkedeki silah sahiplerinin silahlarını çıkartılacak af kapsamında bedelleri ödenerek teslim alınacağını bildiren Ardern, "15 Mart'ta tarihimiz sonsuza dek değişti. Şimdi de yasalarımız olacak. Bugün, tüm Yeni Zelandalılar adına, silah yasalarımızı güçlendirmek ve ülkemizi daha güvenli bir yer haline getirmek için harekete geçtiğimizi ilan ediyoruz." dedi.

Yeni silah yasaları

Yeni Zelanda Genel Valisi'nin onayıyla bugün öğleden sonra yürürlüğe giren yeni silah yasaları kapsamında, silah sahipleri internet üzerinden sahip oldukları silahların bilgilerini polisle paylaşacak. Silahların teslimi için verilen yasal sürede gerekli bildirimde bulunmayan ve silahlarını teslim etmeyenlere 3 yıla kadar hapis veya 4 bin dolara kadar da para cezasına çarptırılabilecek.

Ülkedeki mevcut yasalara göre silah ruhsatı, herhangi bir suç geçmişi olmayan, 16 yayışından büyük, geçerli bir nedeni olanlara polis tarafından veriliyordu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine, 15 mart Cuma günü yapılan terör saldırasında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının hemen ardında Başbakan Jacinda Ardern, ülkedeki silah yasalarının değiştirileceği sözünü vermişti. 

Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaSaldırı
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