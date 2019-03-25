Yeni Zelanda'daki terör saldırısını Kraliyet Komisyonu araştıracak

Radyo Yeni Zelanda’nın (RNZ) haberine göre ülkenin Başbakanı Jacinda Ardern, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Christchurch'teki Al Noor ve Linwood camilerine yapılan saldırısını Kraliyet Soruşturma Komisyonunun araştıracağını söyledi.

Yeni Zelandalıları ve Müslüman toplulukları kederlendiren terör saldırısının nasıl geçekleştiği konusunda haklı sorular sorulduğunu hatırlatan Ardern, "Kurulan Kraliyet Soruşturma Komisyonu saldırıyı önlemek için neler yapılabileceğini veya yapılması gerektiğini inceleyecektir." ifadesini kullandı.

Komisyonunun, Hükümet Haberleşme Güvenlik Bürosu (GSCB), Güvenlik İstihbarat Servisi (SIS), Polis, Gümrük, Göçmenlik ve diğer ilgili kurumları inceleyeceğini ifade eden Ardern, "Bizim planımız yeni Zelanda'nın güvenli ve böyle bir şeyin hiç bir zaman bir daha tekrarlanmamasını sağlamak." dedi.

Ardern, Kraliyet Soruşturma Komisyonunun iki yada üç hafta içerisinde raporunu tamamlayacağını sözlerine ekledi.

Muhalefetten komisyona destek

Yeni Zelanda'da ana muhalefette bulunan Ulusal Parti lideri Simon Bridges, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının Kraliyet Soruşturma Komisyonu tarafından soruşturulmasına destek verdiklerini açıkladı.

Ülkenin en yüksek soruşturma organı olan Kraliyet Soruşturma Komisyonunu, Genel Vali tarafından atanan üyelerden oluşuyor. Devlet kurumlarındaki aksama ve ihmalleri soruşturan komisyon raporunu tamamladıktan sonra önce Genel Valiye, ardından da parlamentoya sunuyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş 50 kişi de yaralanmıştı.

Camilerdeki incelemeyi tamamlayan güvenlik birimleri, her iki camiyi de dün yöneticilere teslim etmişti. Ziyarete izin verilen camilerin ne zaman ibadete açılacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.