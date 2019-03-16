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Yeni Zelanda'daki camilere terör saldırısı zanlısı mahkemeye çıkartıldı

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki camiye terör saldırısının zanlısı, 5 Nisan’a kadar gözaltında tutulacak.

Yeni Zelanda'daki camilere terör saldırısı zanlısı mahkemeye çıkartıldı

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki camiye terör saldırısının zanlısı, 5 Nisan’a kadar gözaltında tutulacak.

Emre Köse
Emre Köse
16 Mart 2019 Cumartesi 10:42
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Yeni Zelanda'daki camilere terör saldırısı zanlısı mahkemeye çıkartıldı
Melbourne

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısında bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi yaralayan Avustralyalı Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan terörist Tarrant’ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.

Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaSaldırgan
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