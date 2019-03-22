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Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters: Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan saldırıdır

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır." dedi.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters: Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan saldırıdır

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
22 Mart 2019 Cuma 11:10
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters: Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan saldırıdır
İstanbul

Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terörist saldırı ve müslümanlara karşı nefret ve tahammülsüzlükle mücadele konusunda İslâm İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı, Grand Tarabya Otel'de yapıldı.

Toplantıya katılan Yeni Zelanda Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Winston Peters yaptığı konuşmada, "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Peters, teröristin, hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini belirterek, "Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak, söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaPeters
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