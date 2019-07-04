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Yemenli kadınlar Husilerin hapishanelerinde ciddi hak ihlallerine maruz kalıyor

İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Husilerin hapishanelerindeki tutuklu kadınların ciddi hak ihlallerine maruz kaldığını açıkladı.

Yemenli kadınlar Husilerin hapishanelerinde ciddi hak ihlallerine maruz kalıyor

İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Husilerin hapishanelerindeki tutuklu kadınların ciddi hak ihlallerine maruz kaldığını açıkladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:29
Yemenli kadınlar Husilerin hapishanelerinde ciddi hak ihlallerine maruz kalıyor
Yemen

İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Husilerin hapishanelerindeki tutuklu kadınların ciddi hak ihlallerine maruz kaldığını açıkladı.

Merkezi Cenevre'de bulunan SAM, hapishanelerde ihlallere maruz kalan kurbanların, kurban yakınlarının ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak rapor hazırladı.

Raporda, Husilere ait gözaltı merkezleri ve askeri geçiş noktaları gibi tutuklama merkezlerinde, Yemenli kadınların haklarının ciddi boyutlarda ihlal edildiği belirtildi.

Husilerin, evlere baskın düzenleyerek kadınları gözaltına alma ve bilgi toplama amaçlı özel bir güvenlik birimi oluşturduğu kaydedilen raporda, terk edilmiş mekanlar, vatandaşların zorla çıkarıldığı evler ve Husilerin ele geçirdiği polis birimlerinin gözaltı merkezi olarak kullanıldığı aktarıldı.

Raporda, "Husilerin hapishanelerinde tutulan Yemenli kadınlar, ağır işkencelere ve kötü muamelelere maruz kalıyor. Bazıları, karşı karşıya kaldığı muameleler sonucu intihar girişiminde bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamalarına raporda yer verilen SAM Başkanı Tevfik el-Hamidi de Yemen geleneklerinde kadınların özel bir yeri olduğunu vurgulayarak, Husilerin Sana'yı ele geçirmesinin ardından bu durumun ortadan kalktığını savundu.

Hamidi, siyasi tutukluların serbest bırakılması, kadınlara yönelik tutuklamalara son verilmesi, serbest bırakılana kadar kadın tutukluların şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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