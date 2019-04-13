Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95977
ALTIN
239.114
DOLAR
5.7357
STERLİN
7.5332
EURO
6.4910
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın süreci barış içinde atlatması en önemli temennim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın süreci barış...
Bakan Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar Fransız mevkidaşı ile...
YSK Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin görüşmeyi erteledi
YSK Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin görüşmeyi...
Haliç'de 'Vatan Dalışı'
Haliç'de 'Vatan Dalışı'
PFDK'den Süper Lig'den 6 kulübe ceza
PFDK'den Süper Lig'den 6 kulübe...

Yemen'de Meclis 2015'ten bu yana ilk kez toplandı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Hadramevt'te 2015 yılında patlak veren iç savaştan bu yana ilk kez düzenlenen olağanüstü meclis oturumuna katıldı

Yemen'de Meclis 2015'ten bu yana ilk kez toplandı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Hadramevt'te 2015 yılında patlak veren iç savaştan bu yana ilk kez düzenlenen olağanüstü meclis oturumuna katıldı

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Nisan 2019 Cumartesi 12:13
Yemen'de Meclis 2015'ten bu yana ilk kez toplandı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Hadramevt vilayetinde 2015 yılı başlarında patlak veren iç savaştan bu yana ilk kez düzenlenen olağanüstü meclis oturumuna katıldı.

Hadramevt vilayetinin ikinci büyük kenti Seyun'da düzenlenen oturuma Cumhurbaşkanı Hadi'nin yanı sıra Körfez, Arap ve yabancı ülkelerin büyükelçileri katılırken, şehirde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Oturuma katılan üyelerin oy birliğiyle meclis başkalığına Sultan el-Burkani seçildi. Muhsin Basira, Muhammed eş-Şedadi ve Abdulaziz Cebari de başkan yardımcılığına getirildi.

Meclis üyelerinden Muhammed el-Hac es-Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oturuma 143'ten fazla üyenin katılım gösterdiğini belirterek, 2003'ten bu yana hayatını kaybeden 34 üye hariç tutulduğunda mecliste çoğunluğun 135 üye olacağına dikkat çekti.

Yemen'de 2003 yılında 301 üyenin seçildiği en uzun ömürlü meclis, Yemen hükümeti ve Husileri destekleyenler şeklinde ikiye bölünmüş durumda.

Meclis Başkanı Yahya er-Rai, 2014'ten bu yana Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da bulunan Husileri destekleyen meclis üyeleriyle zaman zaman oturum düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, geçen çarşamba günü meclisin Hadramevt'te olağanüstü oturum düzenlemesini öngören bir kararname yayınlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarına bağlı çok büyük sayıda askeri birlikler güvenlik için Seyun kentine ulaşmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anahtar Kelimeler:
Yemen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Türkiye'nin sığınmacı politikası her türlü takdiri hak ediyor'
'Türkiye'nin sığınmacı politikası her türlü takdiri hak ediyor'
Bilgisayar korsanları FBI personel kayıtlarını ele geçirdi
Bilgisayar korsanları FBI personel kayıtlarını ele geçirdi
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni başkanı Abdulfettah el-Burhan oldu
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni başkanı Abdulfettah el-Burhan oldu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim