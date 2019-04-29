Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94395
ALTIN
245.079
DOLAR
5.9384
STERLİN
7.6940
EURO
6.6280
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vatandaşlarla sohbet...
New York Times: Trump'ın İran yaptırımları ABD'yi savaşa itebilir
New York Times: Trump'ın İran...
İşte Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri
İşte Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri
Alanyasporlu futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti
Alanyasporlu futbolcu Josef Sural hayatını...
BAE için çalıştığı iddia edilen tutuklu intihar etti
BAE için çalıştığı iddia edilen...

Yabancı savaş uçakları Trablus'ta yerleşim birimlerini vurdu

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in talebiyle yabancı savaş uçaklarının Trablus'ta yerleşim birimlerini vurduğu bildirildi.

Yabancı savaş uçakları Trablus'ta yerleşim birimlerini vurdu

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in talebiyle yabancı savaş uçaklarının Trablus'ta yerleşim birimlerini vurduğu bildirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Nisan 2019 Pazartesi 10:10
Yabancı savaş uçakları Trablus'ta yerleşim birimlerini vurdu

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "UMH, savaş suçlusu Halife Hafter'in talebiyle yabancı ülkelerin savaş uçakları tarafından başkent Trablus'un, yoğun nüfusun yaşadığı Ebu Selim belediyesine düzenlenen, sivillerden ölümlere ve yaralanmalara neden olan hava saldırısını en sert şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, büyük devletlere ve uluslararası topluma, saldırıların durdurulması, sivillerin korunması ve bu saldırıya katılan yabancı ülkeler hakkında derhal inceleme başlatılarak cezalandırılmaları konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

"Hafter'e bağlı silahlı güçleri petrol tesislerini işgal etti"

Ayrıca Hafter'e bağlı silahlı güçlerin, Libyalıların temel gelir kaynağı olan petrol tesislerini işgal ettiği belirtilen açıklamada, bunun uluslararası petrol piyasalarında karmaşaya neden olacağı uyarısı da yapıldı.

Açıklamada uluslararası toplumun sessiz kalması şiddetle kınandı

"Terörizm" olarak nitelendirilen saldırılara karşı uluslararası toplumun sessiz kalmasının şiddetle kınandığı açıklamada, hükümetin, saldırıların durdurulması, sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda, uluslararası toplumun tavrını netleştirmesi hedefiyle dost ve kardeş ülkelerle yoğun iletişim halinde olduğu vurgulandı.

Katar'dan kınama

Öte yandan, resmi Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Libya'nın başkenti Trablus'ta sivil yerleşim bölgelerinin acımasızca ve gelişigüzel bombalanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı. 

Kaos yaratmak amacıyla sivillerin hedef alındığına dikkati çeken Al Sani, kurumların ve hayati hedeflerin vurulmasının "savaş suçu" olduğunu belirterek, bu suçu işleyenlerin ve destek verenlerin sorumluluk taşıdığını vurguladı. 

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, şunları kaydetti:

"Siyasi iki yüzlülük ve çifte standardın devam etmesi, Arap dünyasının sırtındaki yükü ağırlaştırırken, oraları terörün neşvünema bulması için verimli bir çevre haline getirmiştir. Ancak yine de bazı ülkeler terörle mücadele ettiğini iddia ederken, bu mücadele unsurlarını Arap halklarına karşı kullanmaktadır."

Dün Tunus'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, düzenlediği basın toplantısında "Libya'nın içişlerine müdahale eden ülkelerden birinin sağladığı füzeyle" Trablus'a düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını bildirmişti. 

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Savaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Trablus'un yabancı ülkelerin uçaklarıyla bombalandığına dair kanıtlarımız var'
'Trablus'un yabancı ülkelerin uçaklarıyla bombalandığına dair kanıtlarımız var'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'de
Avustralya seçimlerinde erken oy kullanma işlemi başladı
Avustralya seçimlerinde erken oy kullanma işlemi başladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim