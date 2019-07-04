Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98646
ALTIN
254.733
DOLAR
5.5951
STERLİN
7.0367
EURO
6.3102
İstanbul'da son 5 yılın turizm rekoru
İstanbul'da son 5 yılın turizm...
'Yerli çivi' kırıkları daha erken iyileştirecek
'Yerli çivi' kırıkları daha erken...
Türkiye yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke
Türkiye yaşamak ve çalışmak için...
Bu hafta 8 film vizyona girecek
Bu hafta 8 film vizyona...

Washington Post'un makalesini yayımladığı Bayık ABD'nin terör listesinde

Washington Post'un makalesini yayımladığı terör örgütü elebaşı Bayık, ABD'nin başına ödül koyduğu teröristler listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Washington Post'un makalesini yayımladığı Bayık ABD'nin terör listesinde

Washington Post'un makalesini yayımladığı terör örgütü elebaşı Bayık, ABD'nin başına ödül koyduğu teröristler listesinde üst sıralarda yer alıyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:48
Washington Post'un makalesini yayımladığı Bayık ABD'nin terör listesinde

Amerikan gazetesi Washington Post'un makalesini yayımladığı terör örgütü elebaşı Cemil BayıkABD'nin başına ödül koyduğu teröristler listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Washington Post gazetesinin makalesine yer verdiği terör örgütü PKK elebaşılarından Cemil Bayık, ABD Dışişleri Bakanlığının "Adalet için Ödül" adlı Terörle Mücadele Ödül Programında başına ödül koyulmuş teröristler listesinde bulunuyor.

Programın internet sitesindeki bilgilere göre, ABD devleti Bayık'ın yakalanmasını sağlayacak bilgileri verenlere 4 milyon dolara kadar para ödülü vadediyor.

Programın sosyal medya hesabında 6 Kasım 2018'de paylaşılan mesajda, Bayık'ın yanı sıra PKK'nın diğer elebaşılarından Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın yakalanması için bilgi sağlayanlara da ödül verileceği belirtilmişti.

Mesajda, "PKK'nın önemli liderleri. Bilgi sağlayanlara ödeme imkanı olabilir. Yüzde 100 gizlilik garantisi. Yaşadığınız yer değiştirilebilir." ifadesi kullanılmıştı.

Mesajda fotoğrafları yer alan Karayılan için 5 milyon dolar, Bayık için 4 milyon dolar, Kalkan için 3 milyon dolara kadar ödül verilebileceği hatırlatılmıştı.

"Adalet için Ödül" programı, ABD Dışişleri Bakanlığının Diplomatik Güvenlik Bürosu tarafından yönetiliyor. Programın hedefi, "uluslararası teröristleri adalet önüne getirmek ve ABD kişilerine veya varlıklarına karşı uluslararası terör eylemlerini önlemek" olarak açıklanıyor. Program kapsamında ABD vatandaşlarına veya varlıklarına karşı uluslararası eylemler planlayan, icra eden, yardımcı olan veya teşebbüs eden kişilerin özellikle tutuklanmasına veya mahkumiyetine yol açan veya ilk etapta bu tür eylemlerin olmasını engelleyen bilgi getirerek önemli bir terörist liderinin kimliğinin veya yerinin belirlenmesine veya terörizm finansmanının bozulmasına neden olan bilgiyi sağlayanlara ABD Dışişleri Bakanı tarafından ödül verilmesi için yetki öngörülüyor.

Programın 1984 yılında başlamasından bu yana, ABD hükümeti teröristlerin hapsedilmesi veya dünya genelinde uluslararası terör eylemlerinin önlenmesini sağlayacak somut bilgiler veren 100’den fazla kişiye 150 milyon doları aşan ödeme yaptı.

"Adalet için Ödül" programının tabi olduğu kanun Amerikalıları hedef alan teröre yönelik olmakla birlikte, programın internet sitesindeki bilgilerde, ABD'nin bu tür bilgileri vatandaşları risk altında olan diğer ülkelerle de paylaştığı belirtiliyor.

Söz konusu programdaki teröristler listesinde en üst sırada DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi, El Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri bulunuyor. Bu iki kişi için 25 milyon dolara kadar ödül vadediliyor.

Ayrıca, El Kaide, Eş-Şebab, Hakkani, Boko Haram, Hizbullah ve DEAŞ gibi örgütlerin üst kadrolarında yer alan kişiler için de 5 ila 10 milyon dolar arasında değişen ödüller verilebileceği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Washington
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
BAE'nin parmak izi Libya, Yemen ve bölgedeki tüm çatışmalarda
BAE'nin parmak izi Libya, Yemen ve bölgedeki tüm çatışmalarda
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim